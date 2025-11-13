Baleares extiende a todos los municipios las medidas de protección frente a la gripe aviar

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern extiende a todos los municipios de Baleares las medidas de protección para hacer frente a la gripe aviar, tal y como establece la orden ministerial publicada este jueves.

En declaraciones a los medios este jueves, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha explicado que las comunidades autónomas pueden flexibilizar las medidas para adaptarlas a la realidad de sus explotaciones.

Así, la Dirección General de Agricultura ha decidido mantener las medidas de protección anunciadas el pasado viernes, que permitirán mantener las aves de corral al aire libre, mediante la colocación, si ello fuera posible, de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente y abreve a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral".

En este sentido, el director general ha señalado que estas medidas se podrán mantener siempre que haya un comportamiento responsable de los propietarios de las explotaciones, poniendo todas las medidas a su alcance para evitar el contacto con aves silvestres.

No obstante, si desde la Dirección General se tiene conocimiento de que hay un incumplimiento generalizado y que las explotaciones, sobre todo las comerciales, no están aplicando las medidas de bioseguridad, se tomarán medidas "más drásticas".

En relación con las explotaciones de autoconsumo, que representan el 70 por ciento del total en Baleares, Fernández ha indicado que tienen la obligación de mantener los bebederos y comederos en lugares protegidos y que son los que están en mejores condiciones para establecer un lugar cerrado. Son las medidas que se recogen en la resolución del Govern.

Además, la Dirección General, junto con los servicios técnicos, ha valorado que en la próxima resolución se incluirá la realización de controles más intensos sobre las explotaciones comerciales para asegurar que se están implementando medidas de bioseguridad.

Igualmente, Fernández ha remarcado que el riesgo es real y que hay una preocupación "muy fuerte" de que llegue la gripe aviar al territorio balear.

MEDIDAS QUE SE APLICAN EN BALEARES

Las medidas adoptadas en Baleares y que se extenderán en los próximos días son la prohibición de los mercados semanales cuando se concentren aves procedentes de más de una explotación o de municipios diferentes, tanto si son aves de corral como aves cautivas; así como de los certámenes ganaderos, que quedan suspendidos en todos los municipios.

La orden ministerial prohíbe, con carácter general, la cría de aves de corral al aire libre en todo el territorio nacional. No obstante, dadas las características de las explotaciones de autoconsumo en Baleares, se permite la cría exterior siempre que se cumplan las condiciones anteriormente mencionadas.

Estas son que la comida y la bebida deben proporcionarse en interiores o espacios protegidos, sin contacto con aves silvestres; los depósitos exteriores de agua deben estar protegidos del contacto con aves silvestres; y el agua procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres debe tratarse para inactivar posibles virus.

En cuanto a las palomas mensajeras y los vuelos de entrenamiento, se autoriza esta actividad bajo la supervisión del veterinario responsable de las vacunaciones, ya que en estas aves no es habitual la detección de la enfermedad y son transportadas en vehículos cerrados hasta el lugar de liberación, para regresar posteriormente al palomar de origen.