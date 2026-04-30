Baleares impulsa un espacio de intercambio de datos entre empresas, administraciones y agentes socioeconómicos

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, y la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la UIB, Lorenza Carrasco, tras la firma del acuerdo. - CAIB

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar un espacio de intercambio de datos entre empresas, administraciones y agentes socioeconómicos.

La iniciativa, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, pretende favorecer la innovación, reforzar la competitividad y acelerar la digitalización del tejido empresarial del archipiélago.

El convenio define un marco de cooperación para poner en marcha y dinamizar un entorno seguro que permita el intercambio y el aprovechamiento de datos entre empresas, administraciones públicas y otros agentes socioeconómicos.

Este futuro espacio de datos facilitará que las organizaciones puedan compartir, acceder y reutilizar información con garantías, contribuyendo así al desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en datos, a la optimización de procesos y a una toma de decisiones más informada.

Entre las actuaciones previstas destaca el impulso de un ecosistema de datos que promueva la colaboración entre el sector público y privado, así como la consolidación del dato como un "recurso clave" para la innovación empresarial.

El acuerdo también se enfoca en la importancia de promover la formación y la sensibilización en el ámbito de la economía del dato, para lo que se favorecerá la implicación de las empresas en proyectos e iniciativas tanto de ámbito estatal como europeo vinculados a los espacios de datos.

"Este acuerdo representa una oportunidad estratégica para situar a Baleares como referente en el ámbito de la economía del dato y para fortalecer la capacidad competitiva de las empresas en un contexto digital en constante evolución", ha sostenido el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González.

Por su parte, la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la UIB, Lorenza Carrasco, ha señalado que la generación y gestión eficiente de datos "es fundamental para impulsar la innovación y crear nuevas oportunidades de desarrollo económico y social".