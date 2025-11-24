Baleares impulsa un programa de excelencia en Bachillerato para alumnos de alto rendimiento

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha presentado este viernes en la Mesa Sectorial de Educación el proyecto de Decreto por el que se regula un programa de excelencia en Bachillerato (PEB), una iniciativa pionera en la comunidad que tiene como objetivo ofrecer una formación más profunda y especializada a los alumnos con alto rendimiento académico.

Según ha informado en un comunicado, el programa responde a la necesidad de atender de manera específica a los estudiantes que han demostrado, en la educación secundaria obligatoria, una gran motivación y capacidad para profundizar en el conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico. Además, permitirá conciliar la enseñanza generalista de Bachillerato con itinerarios de alta exigencia y rigor académico.

¿DÓNDE SE IMPARTIRÁ?

El nuevo decreto prevé que este programa pueda impartirse en centros de excelencia, institutos públicos dedicados exclusivamente a este programa, así como en aulas de excelencia en de institutos ordinarios. Posibilita obtener el Título de Bachiller en dos modalidades simultáneamente -Ciencias y Tecnología/Humanidades y Ciencias Sociales-, cursando algunas materias en línea para fomentar el desarrollo de la competencia digital e impulsar una metodología orientada a la investigación, la reflexión crítica y la preparación para estudios universitarios, con actividades complementarias, seminarios y prácticas específicas.

¿QUÉ REQUISITOS NECESITAN LOS ALUMNOS?

Para poder acceder a este programa de excelencia, los alumnos deberán haber superado todas las materias de la ESO, haber cursado Matemáticas B y, en el caso de la modalidad científica, Física y Química. Se priorizará a quienes hayan obtenido el premio extraordinario de la ESO o calificaciones excelentes, y los profesores que impartan este programa contarán con alta cualificación y méritos académicos, mediante procesos específicos de selección.

El decreto también establece mecanismos de evaluación y seguimiento para garantizar la calidad del Programa. Este decreto es el primer paso para poner en marcha el programa en el próximo curso 2026-2027.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ya anunció la apuesta del Govern por la creación de una iniciativa de estas características durante una visita al instituto San Mateo de Madrid en junio, un centro que hace más de 14 años que tiene implantado este programa de alto nivel académico.

Tras la presentación del proyecto de decreto en la Mesa Sectorial de Educación de esta mañana, la Conselleria lo presentará esta tarde en la Mesa de los Docentes y este martes en la Mesa de Diálogo Permanente con los Directores y las Asociaciones de Directores, mientras que el miércoles se celebrará la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada y la Mesa de Diálogo Permanente con las Familias del Alumnado.

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Con esta iniciativa, el Govern reafirma su compromiso con la mejora de la calidad educativa y la atención a la diversidad y a la excelencia, ofreciendo oportunidades que estimulen el talento y preparen a los jóvenes para afrontar los retos académicos y profesionales del futuro.