Baleares lanzará la primera convocatoria de proyectos de vivienda para entidades del tercer sector

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha iniciado los trámites para lanzar próximamente una convocatoria destinada a entidades del tercer sector social para que estas puedan financiar los gastos derivados del funcionamiento de servicios y programas de atención social residenciales.

La línea de ayudas, la primera que tiene este objetivo, tendrá un importe de un millón de euros y será con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades correspondiente a los años 2025 y 2026, según ha indicado en un comunicado la Conselleria.

Estas viviendas subvencionadas se enmarcan en la cartera de servicios que garantizará la respuesta inmediata a las necesidades básicas de las personas a las que vayan destinadas, a través de los proyectos de las entidades beneficiarias.

Con esta convocatoria, la Conselleria quiere asegurar el derecho de las personas en situación de vulnerabilidad a vivir dignamente mediante la cobertura de sus necesidades personales básicas, partiendo del hecho que la vivienda es una de las bases de la integración social y la dignificación de estas personas. Para ello contará además con las entidades de acción social.