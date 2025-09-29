Baleares lidera el encarecimiento de la vivienda al cierre de la primera mitad del año, con un 8,5% más

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda ha experimentado en Baleares un incremento del 8,5% interanual al cierre de la primera mitad del año situando al archipiélago como la CCAA en la que más han crecido los precios, según el Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario de la Sociedad de Tasación.

Con este incremento interanual, la vivienda nueva y usada alcanza en Baleares los 2.871 euros el metro cuadrado, la segunda más cara, sólo por detrás de Madrid (3.281 euros /m2).

A nivel nacional, el precio medio de la vivienda nueva y usada alcanzó los 2.047 euros el metro cuadrado en septiembre tras una subida interanual del 6,9%.

Los datos de la Sociedad de Tasación sitúan, por otra parte, a las Islas como la CCAA con el mayor esfuerzo inmobiliario. Así, la compra de una vivienda en Baleares exige a la ciudadanía casi 20 años de salario íntegro (19,4), aunque este dato ha experimentado un ligero descenso interanual del -1,9%.