Baleares participará en la Fira Mediterrània de Manresa, uno de los principales mercados internacionales de cultura. - CAIB

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Cultura, y la Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, han subscrito un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar la promoción, la difusión y la proyección exterior del patrimonio cultural inmaterial de Baleares mediante la participación en la Fira Mediterrània de Manresa.

Este acuerdo, con una vigencia inicial de cuatro años, establece un marco estable de colaboración entre ambas instituciones para facilitar la presencia de compañías, artistas, agentes culturales, portadores y asociaciones de las Islas en uno de los principales mercados profesionales dedicados a la cultura de raíz y a las artes escénicas del Mediterráneo, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

La Fira Mediterrània de Manresa se ha consolidado como un espacio de referencia nacional e internacional para la música, la danza, las artes escénicas y la cultura popular inspiradas en el patrimonio cultural inmaterial.

Cada año reúne a programadores, distribuidores, creadores y profesionales del sector cultural de todo el Estado y del ámbito internacional, hecho que la convierte en una plataforma estratégica para dar visibilidad a las propuestas artísticas de las Baleares.

Mediante este convenio, la Dirección General de Cultura impulsará la participación de las compañías y profesionales del archipiélago que sean seleccionados por la dirección artística de la Fira, asumiendo los gastos de desplazamiento y una parte del caché de las actuaciones, y también desarrollando acciones de promoción y difusión tanto de la Fira como de los participantes baleares.

Por su parte, la Fundació Mediterrània se compromete a programar al menos dos compañías de las Islas dentro de la programación oficial de la Fira.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con la promoción y la difusión del patrimonio cultural inmaterial y contribuye a incrementar la presencia del tejido cultural balear en los principales circuitos profesionales, favoreciendo la movilidad de los creadores, la internacionalización del sector y el conocimiento de los rasgos culturales propios de Baleares más allá del territorio insular.

El director general de Cultura, Llorenç Perelló, ha destacado que este convenio representa una apuesta decidida para dar más visibilidad al patrimonio cultural inmaterial de las Islas y para crear nuevas oportunidades para que nuestros creadores, compañías y colectivos puedan mostrar su trabajo más allá de nuestro territorio.

"La cultura inmaterial es un patrimonio vivo que evoluciona gracias a sus creadores y, con esta colaboración, contribuimos a preservar este legado, a impulsar la difusión y a reforzar la proyección exterior de la cultura de Baleares", ha indicado.