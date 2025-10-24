Baleares pide la declaración como zona afectada por emergencia tras la dana 'Alice' y el huracán 'Gabriel'

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado solicitar al Consejo de Ministros que declare como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil diversos municipios de Mallorca, Ibiza y Formentera que se vieron afectados por la dana 'Alice' y el huracán 'Gabriel'.

En concreto, la declaración incluiría Ibiza, Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni, Sant Joan de Labritja, Formentera en su conjunto y los municipios del Migjorn y el Llevant de Mallorca.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha señalado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern que la declaración estaría motivada por los efectos derivados del huracán 'Gabriel', entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre, y la dana 'Alice', entre el 8 y el 15 de este mismo mes.

Aunque que no se produjeron daños personales, Costa ha recordado que los fenómenos meteorológicos sí provocaron inundaciones en viviendas, establecimientos y almacenes industriales, cortes de carreteras, caídas de árboles, desprendimientos de rocas y afectaciones a las infraestructuras críticas y los servicios esenciales.

La declaración como zona gravemente afectada, ha explicado Costa, permitirá agilizar todas las medidas de recuperación y las ayudas económicas establecidas en la normativa actual.

Estas, ha argumentado, permitirán "volver a la normalidad lo antes posible" ya que incluyen la restauración de infraestructuras y servicios básicos, asistencia inmediata a la población y subvenciones económicas para reparar los daños materiales en viviendas, establecimientos y equipamientos.

El acuerdo del Consell de Govern establece también la comunicación formal al Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Baleares, con la petición de que se adopten las medidas complementarias que sean necesarias para contribuir a la restauración total de las zonas afectadas.