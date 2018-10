Baleares pide al Gobierno reactivar los proyectos pendientes de suministro energético y reducción de emisiones

Publicado 26/07/2018 16:44:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha pedido este jueves al Gobierno la reactivación "urgente" de proyectos pendientes con Baleares en cuanto a garantía del suministro y reducción de emisiones.

Así lo ha expresado en la reunión de este jueves de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, presidida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según ha informado la Conselleria de Territorio en una nota de prensa, Pons ha reclamado estos proyectos "que requiere Baleares", alertando de que la tardanza ha "puesto en riesgo poder cumplir las exigencias de la Unión Europea para 2020".

El conseller balear ha lamentado que "se han perdido tres años" para hacer realidad estos proyectos. "Hemos perdido un tiempo precioso para las comunidades autónomas", ha dicho.

En particular, Pons ha reivindicado impulsar el Plan de reducción de emisiones de los centros de producción energética contaminantes de las Islas Baleares, lo que incluye el cierre progresivo de la central de carbón de Es Murterar en Mallorca, los grupos de fuel de la central de Ibiza y de la reconversión de la central de Mahón a gas natural.

Pons ha insistido en que este Plan necesita la implicación del Gobierno del Estado, así como un calendario pactado.

Otro de los proyectos pendientes que el conseller ha instado a reactivar "cuanto antes" es la puesta en marcha del cable entre Mallorca e Ibiza, ya que mientras no esté operativo "no se puede garantizar que no se empleen los grupos de fuel de la central cuando hay puntas de demanda en verano".

También ha exigido culminar la tramitación de un segundo cable de enlace entre Mallorca y Menorca; acelerar un proyecto para la reducción de las emisiones más contaminantes de la central de Mahón; autorizar conexiones de parques de renovables; y convocar ayudas para promover parques fotovoltaicos de pequeñas dimensiones en Baleares.

PONS DESTACA LA "SINTONÍA" CON EL NUEVO GOBIERNO

En declaraciones a los medios, Pons ha destacado la "sintonía" entre el nuevo Gobierno de España y Baleares, que aprobará este viernes en el Consell de Govern la Ley de lucha contra el Cambio Climático para que sea tramitada en el Parlament.

Según Pons, esta coincidencia entre ambos ejecutivos "favorecerá que Baleares sea punta de lanza de todo el Estado en la lucha contra el cambio climático". De hecho, el conseller ha puesto a disposición del Ministerio la ley de cambio climático balear para la redacción de la ley estatal anunciada por la ministra, que ya tiene "calendario".