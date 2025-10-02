Baleares pierde 13.533 afiliados a la Seguridad Social en septiembre y se sitúa en 653.407 cotizantes

Archivo - Dos reposteros elaboran roscones de reyes. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el pasado mes de septiembre 653.403 afiliados a la Seguridad Social, 13.533 menos que el mes anterior (-2,03%), según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 15.493 trabajadores respecto a septiembre de 2024, un 2,43% más.

En el conjunto del Estado, el mercado laboral supera los 21,7 millones de afiliados en uno de los mejores meses de septiembre de la serie histórica. Se han registrado 56.700 ocupados más que en el mes anterior.

En concreto, en Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 531.845 cotizantes, de los cuales 8.001 están registrados como trabajadores del hogar y 2.722 como trabajadores agrarios. Además, hay 107.277 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.563 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, al cierre del mes de septiembre había en el archipiélago balear 20 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). De ellos, 12 son mujeres y 8, hombres.