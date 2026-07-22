Baleares recibe 868.000 cruceristas en el primer semestre del año, una caída del 18,3%

Archivo - El crucero ‘Odyssey of the Seas’, varado en la bahía de Palma, a 24 de mayo de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Baleares recibieron 867.943 cruceristas durante el primer semestre de 2026, lo que representa una caída del 18,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Lo hicieron, según los datos de Puertos del Estado publicados este miércoles, a bordo de 304 buques de crucero, un 11,6% menos que durante los primeros seis meses de 2025.

Solo el pasado junio llegaron a los puertos del archipiélago 320.625 cruceristas, unos mil menos que el mismo mes de 2025, a bordo de 97 cruceros, seis menos que el año pasado.

Por lo que respecta al tráfico de mercancías, Baleares cerró el primer semestre 8,6 millones de toneladas, una caída interanual del 1,5%. Solo en junio fueron 1,7 millones de toneladas.

Del total, la práctica totalidad fueron graneles líquidos (747.972 toneladas) y sólidos (150.557) y mercancía en general (7,7 millones de toneladas), de las cuales 145.516 toneladas fueron en contenedores.