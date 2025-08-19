Baleares recibe hasta julio más de 9,2 millones de pasajeros internacionales, un 3% más

PALMA/MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha recibido más de 9,26 millones de pasajeros internacionales entre enero y julio de este año, lo que supone un incremento del 3% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este martes por Turespaña.

De esta cifra, más de 6,55 millones llegaron en compañías de bajo coste (+4,9%) y el resto, 2,71 millones, en aerolíneas tradicionales (-1,3%).

Sólo en julio, el número de pasajeros internacionales en las Islas fue de 2,6 millones, un 1,2% más que en julio del año pasado; de los que 1,74 millones llegaron en 'low cost' (+3,2%) y 865.299 fueron viajeros de compañías tradicionales (-2,6%).

Hasta el séptimo mes del año, el aeropuerto de Palma ha recibido 7,16 millones de pasajeros internacionales (+2,9%) y el de Ibiza, 1,5 millones (+2,7%).

DATOS NACIONALES

Todo el país recibió 63,7 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y julio de 2025, lo que supone un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Sólo en el séptimo mes, los viajeros por vía aérea procedentes de aeropuertos extranjeros ascendieron a 11,7 millones, un 4,3% interanual más.

Durante julio se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados emisores, a excepción de Alemania. En el capítulo de la diversificación de mercados, destacaron las subidas de China y Corea del Sur y la recuperación de Japón, junto con los aumentos de Turquía y Colombia.

Por mercados emisores, Reino Unido emitió 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,1% del total del flujo de llegadas a España, registrando un avance interanual del 4%.

Por su parte, desde Alemania volaron en julio 1,6 millones de viajeros --13,4% del total-, lo que supuso un ligero retroceso interanual del 0,6%.

Además, a España llegó el 9,8% del flujo de pasajeros italianos en julio, es decir, 1,1 millones, registrando un alza del 5%, que benefició a todas las comunidades excepto a Galicia, que experimentó un leve retroceso.

Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros en julio, con 867.965, cifra similar al año pasado, mientras que Países Bajos aportó 569.928 viajeros (+11,1%).

En cuanto a las seis principales comunidades autónomas --Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana-- acapararon el 97% del total de llegadas. Todas registraron aumentos, siendo el más intenso el de la Comunidad Valenciana (+8,2%) y el más moderado el de Baleares (+1,2%).

Sobre en los aeropuertos, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que más llegadas recibió en el mes de julio, con 2,2 millones (+2,5%), seguido del de Barcelona-El Prat, con alrededor de dos millones pasajeros internacionales (+4,9%), y el de Palma, con 1,8 millones de llegadas (+0,8%).

El mayor incremento interanual lo alcanzó el aeropuerto de Alicante, con un 8,3% más de viajeros que en julio del año anterior.