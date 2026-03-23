Baleares reclama a Sanidad que incluya la huelga de médicos en el orden del día del Consejo Interterritorial del viernes

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha reclamado al Ministerio de Sanidad que incluya la huelga de médicos contra la reforma del Estatuto Marco en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) que se celebrará de forma presencial el próximo viernes.

La consellera de Salud, Manuela García, ha remitido una carta al departamento que dirige la ministra Mónica García solicitando la inclusión de este asunto, algo que ya han hecho otras comunidades autónomas, entre los 30 puntos del orden del día que han sido fijados.

Manuela García ha argumentado que, dada la repercusión asistencial y organizativa que la huelga está teniendo sobre el Sistema Nacional de Salud, es conveniente valorar su impacto y el estado del conflicto a nivel interterritorial.

Sanidad ha convocado para el próximo 9 de abril un Consejo Interterritorial extraordinario para abordar de forma monográfica la huelga de profesionales médicos.

No obstante, desde la Conselleria han sostenido que este asunto no se debería postergar ni abordar de forma telemática --como está previsto--, sino en una sesión ordinaria y presencial.