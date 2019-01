Baleares registra la cifra de beneficiarios de dependencia más alta de su historia

Publicado 30/01/2019 12:30:49 CET

El Govern aclara que las cifras publicadas por el Imserso son erróneas

PALMA DE MALLORCA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de personas beneficiarias de dependencia en Baleares es de 18.718, la cifra más alta registrada jamás en la comunidad. Esta refleja "el incremento progresivo de personas beneficiarias" desde el año 2015, según ha informado este miércoles desde la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación.

Desde este departamento del Govern, han querido aclarar que los datos que aparecen en la última estadística de dependencia publicada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) no son los reales debido a que no se han podido trasladar los datos de gestión del programa informático autonómico al estatal. Así, la cifra de beneficiarios es de 18.718 y no de 17.328, como se indica en el informe publicado por el Imserso.

Desde la Conselleria, explican que tal como recoge el Imserso en el último informe, correspondiente a diciembre de 2018, las tareas de implantación de la aplicación informática que se han ido haciendo han provocado que a los datos de gestión relativos a Baleares aparezcan cifras inferiores a las reales, ya que solo se computan las bajas.

Durante el último año, han aclarado, la Conselleria ha estado trabajando en la creación de un sistema propio de gestión informática de dependencia, ya que era la única comunidad autónoma que aún dependía del sistema estatal, que tiene que "desaparecer".

Así, desde junio de 2015 hasta ahora, se han incorporado al sistema de dependencia 7.060 personas. En relación al número de prestaciones de dependencia, la cifra correcta es de 24.632 prestaciones, y no 22.115 como está publicado.

Esta cifra hace que también, por primera, vez se supere la media estatal de prestaciones por beneficiario, con una media de 1,32 en Baleares, mientras que en el conjunto del Estado es de 1,25.

La diferencia entre las prestaciones que salen publicadas y las prestaciones reales que están ofreciendo es de 2.517, cifra que "desajusta notablemente las estadísticas", indican desde el Govern.

Por otro lado, también se han visto alterados los datos correspondientes al tipo de prestación. La cifra actual de casos de prestaciones del servicio de teleasistencia es de 3.762 (no 2.742); del servicio de ayuda a domicilio hay 745 prestaciones (no 667); de la prestaciones de atención residencial hay 2.681 casos (no 2.245).

Además, los casos de prestaciones de atención en centro de día son 1.476 casos (no 1.096); de prestaciones vinculadas a servicio son 705 (no 747); de prestaciones de ayuda económica en cuidado familiar son 12.705 (no 11.711), y de prestaciones de prevención de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal son 2.558 (no 2.907).

Desde la Conselleria prevén que la finalización de la implantación de la nueva aplicación informática de dependencia resuelva la variación de datos a partir de las siguientes publicaciones.