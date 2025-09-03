Baleares registra en junio el primer descenso del máximo de presión humana desde 2020

Archivo - Unas turistas se fotografían con el movil. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

La media de personas que hubo en junio aumenta un 0,7% en comparación con el mismo mes de 2024

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró el pasado 23 de junio la presencia de 1.889.506 personas, lo que supone un descenso respecto al año anterior del 0,41%, cuando el máximo de presión humana en junio fue de 1.897.214 personas, según los datos publicados por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat).

La cifra máxima registrada el 23 de junio representa un 0,41% menos que el máximo número de personas contabilizadas el mismo mes de al año pasado, con 7.708 personas menos. Precisamente, se trata de la primera vez que baja el máximo del índice de presión humana, que registraba subidas desde 2020.

No obstante, la media del índice de presión humana durante el sexto mes del año registra un incremento en comparación con el mismo mes de 2024. Así, en todo el mes de junio de este año la cifra no bajó de las 1.793.447 personas del día 3 y la media se situó en 1.850.217 personas, un 0,71% más que la media registrada en 2024.

Por islas, en junio de 2025, en el día de mayor presión humana en Mallorca se alcanzaron las 1.392.626 personas; en Menorca, 195.062 personas; en Ibiza, 318.985 personas, y en Formentera, 30.281 personas.