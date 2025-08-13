Baleares reprocha a Sánchez que reconozca el problema migratorio "con la boca pequeña" y no aporte "soluciones de raíz"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante un encuentro en el Consolat de Mar, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, ha reprochado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que reconozca el problema migratorio en que existe en Baleares "con la boca pequeña" y sin embargo no aporte "soluciones de raíz".

Así se ha expresado este miércoles después de que alrededor de medio millar de personas migrantes hayan llegado en los últimos tres días a las costas del archipiélago a bordo de una treintena de pateras.

Baleares, ha dicho Estarellas, "está al límite y no puede asumir más llegadas de pateras". El archipiélago ha recibido hasta mediados de agosto cerca de 4.000 migrantes, ha apuntado.

"El Gobierno de Pedro Sánchez y su delegado en Baleares, Alfonso Rodríguez, miran hacia otro lado y han negado hasta ahora que Baleares se ha convertido en una ruta migratoria consolidada. Ahora que ven que los datos son los que son, que la situación ya es insostenible, vemos como empiezan a cambiar su discurso, pero todavía tirando pelotas fuera, y reconocen el problema con la boca pequeña", ha dicho.

No obstante, ha recriminado la también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, el Ejecutivo no está poniendo sobre la mesa ninguna "solución de raíz".

"Solo propuestas a corto plazo que pasan por asumir que tenemos una llegada masiva de pateras abriendo las estaciones marítimas a las personas migradas cuando se han hecho públicas las condiciones indignas que tenían que sufrir pasando días acampadas fuera de la estación marítima sin servicios básicos mínimos", ha criticado.

Desde el Govern, ha indicado, tienen claro que la solución a esta problemática pasa, en parte, por que Rodríguez, "que es conocedor de la realidad" que sufre Baleares, "de apoyo y presione al Gobierno".

"Necesitamos que Sánchez nos escuche, que reprenda las relaciones diplomática con Argelia como ya ha hecho con Mauritania. Necesitamos políticas de control de fronteras con el apoyo de Europa. Necesitamos que el Estado refuerce las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Necesitamos que el Gobierno deje de ponerse de perfil ante los problemas de nuestra comunidad autónoma", ha sentenciado Estarellas.