Baleares seguirá una semana más con cielos poco nubosos y temperaturas máximas de hasta 36 grados

Archivo - Unas turistas se protegen del sol y el calor con sombrilla y sombrero. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares seguirá una semana más con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas máximas de hasta 36 grados centígrados, lo que activará el aviso amarillo en el interior de Mallorca a lo largo de varios días.

Esta tendencia, según ha explicado a Europa Press la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, se extenderá a lo largo de toda la semana y apenas sufrirá variaciones.

El tiempo, así, permanecerá "muy estable" durante toda la semana y los cielos estarán despejados o poco nubosos, con predominio de los vientos de componente sur y las brisas costeras.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y los 36 grados --como la semana pasada--, con los niveles más altos previstos especialmente en el interior de Mallorca, donde durante varios días estará activo una viso amarillo por calor.

Guerreo ha indicado que son temperaturas ligeramente por encima de la media para estas fechas del año, que se sitúa en los 31 grados. Las mínimas, por otra parte, estarán entre los 20 y los 25 grados, cuando la media es de 20,5 grados.

La temperatura del mar estará en torno a los 27 grados centígrados, ligeramente por encima de los registros promedios para estas fechas del año, que son de alrededor de 26,4 grados.

La previsión de la Aemet es que esta tendencia se mantenga no solo durante esta semana sino hasta finales de la que viene, cuando podría llegar al archipiélago algunas precipitaciones.