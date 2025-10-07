Baleares sumará la semana que viene 16 psicólogos a los centros de salud

Archivo - La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Prohens anuncia un plan de choque para reducir las listas de espera de dependencia y una nueva ley de Farmacias

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern presentará este jueves el Plan Estratégico de Salud Mental, coincidiendo con el Día de la Salud Mental, y que supondrá igualmente la puesta en marcha del Programa de Atención Psicológica en Atención Primaria.

Lo ha anunciado este martes la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la primera jornada del Debate de Política General en el Parlament.

La líder del Ejecutivo autonómico ha adelantado que el Programa de Atención Psicológica comenzará la próxima semana con la incorporación de 16 nuevos psicólogos en los centros de salud.

La presidenta del Govern, por otra parte, ha anunciado que el Ejecutivo llevará al Parlament una nueva ley de Farmacias y un plan de choque para reducir las listas de espera en dependencia.