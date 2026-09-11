Baleares supera los 1.600 trasplantes renales desde 1981

Profesionales sanitarios de Son Espases - CAIB

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha superado este verano la cifra de los 1.600 trasplantes renales llevados a cabo en Baleares desde que se hizo el primero en el Hospital Son Dureta, en 1981.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, estas cifras ponen de manifiesto la consolidación del programa de trasplante renal, que continúa creciendo en los últimos años en cuanto a intervenciones y evolución de los procesos.

Durante este 2026 ya se han realizado 46 trasplantes renales en Son Espases, con una tasa de supervivencia de más del 90% al cabo de un año, en consonancia con los resultados obtenidos en los ámbitos estatal y europeo. Desde el año 2007, en las Islas se han realizado, como mínimo, 60 trasplantes renales cada año.

Los receptores de los órganos de donante vivo son mayoritariamente hombres de entre 30 y 60 años en prediálisis, mientras que las donantes son, sobre todo, mujeres de entre 40 y 60 años relacionadas genéticamente con el receptor.

Además, desde la puesta en marcha del programa PATHI, mediante el cual se abordan los trasplantes renales de los pacientes que están en lista de espera, pero que son inmunológicamente más complejos, Son Espases ha trasplantado a 33 pacientes que, por su situación inmunológica, tenían muy pocas opciones de encontrar un donante compatible.

En toda España, se estima que aproximadamente el 20% de los pacientes en lista de espera para un trasplante renal está hiperinmunizados. Esto quiere decir que, a causa de experiencias anteriores -como embarazos, transfusiones de sangre o trasplantes previos, por ejemplo-, su sistema inmunitario ha desarrollado unos anticuerpos que identifican como extraños la mayoría de los órganos que se les pueden trasplantar.

La participación del Hospital Universitario Son Espases en el programa PATHI es fundamental para ofrecer una alternativa terapéutica a estos pacientes, y es fruto de un trabajo en equipo que involucra a inmunólogos, nefrólogos, urólogos y todo el equipo de Coordinación de Trasplantes.

En este sentido, desde 2023 el Servicio de Urología de Son Espases ha efectuado con éxito ocho autotrasplantes. Esta intervención consiste en extraer el riñón del paciente por laparoscopia, repararlo y reimplantárselo en otras condiciones, aprovechando la misma incisión para ambos procedimientos. Esta técnica, mínimamente invasiva, es la misma que se utiliza para obtener órganos de donante vivo, pero en este caso se logra salvar la funcionalidad de un riñón, que, de otro modo, se perdería.

La obtención de órganos de un donante vivo mediante cirugía mínimamente invasiva permite preservar su funcionalidad antes de trasplantarlos. Asimismo, tiene algunas ventajas, ya que tanto el donante como el órgano sufren menos y, de este modo, se consiguen mejores resultados de supervivencia tanto para el órgano como para el receptor.