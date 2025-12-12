Es Baluard aprueba el plan de actuación y los presupuestos para 2026

Reunión del Patronato de la Fundación Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma - CAIB

El Patronato de la Fundación Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma ha aprobado el plan de Actuación y los presupuestos correspondientes al año 2026.

En el acto, celebrado este viernes, la presidencia del Patronato ha cambiado de titularidad pasando del Govern al Ayuntamiento de Palma. De esta manera, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha tomado posesión del cargo por un periodo de tres años tomando el relevo de la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens.

Igualmente, la vicepresidencia del Patronato pasa al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, según han informado el Govern y Es Baluard en sendas notas de prensa.

Entre las principales novedades del plan de actuación han destacado una programación expositiva con especial atención a la creación contemporánea de artistas mujeres, como Fiona Rae, Ghada Amer, Ester Partegàs y propuestas vinculadas al contexto balear como Aina Albo, popea, Mar Guerrero o Marta Armengol, que se suman a la muestra recientemente inaugurada de Jannis Kounellis.

Por otro lado, han expuesto que la Colección del Museo seguirá teniendo "un papel central". Tras recuperar en 2025 su sala permanente, en 2026 se realizará su primera revisión desde la perspectiva de lo performativo dentro del proyecto curatorial 'Nachleben. El museo como espacio performativo', comisariado por Iñaki Martínez Antelo junto con Soad Houman y Pilar Rubí.

Asimismo, el museo intensificará su labor educativa con nuevos programas, como la incorporación de Es Baluard Museu a Planeta. Red de Arte y Escuela, y el desarrollo del nuevo máster en Pensamiento Creativo y Diseño Estratégico de Proyectos Culturales, en colaboración con Adema.

Entre otras actuaciones, este año arrancará con el I Congreso Internacional de Arte, Cultura y Ciencia (30 y 31 de enero), que reunirá voces relevantes de ambos campos en un momento en que, según Es Baluard, las fronteras entre arte y ciencia se vuelven cada vez más permeables.

Según han resaltado, Es Baluard Museu obtuvo en 2025 el reconocimiento nacional otorgado por la Fundación Contemporánea -a través del Observatorio de la Cultura- lo que sitúa al Museo como "el principal referente cultural del archipiélago" y la única institución balear incluida en el ranking nacional.

Este reconocimiento, han destacado, avala la "intensa labor" desarrollada por el equipo del Museo y la implicación de las instituciones que integran la Fundación Es Baluard.

El director de Es Baluard Museo, David Barro, ha puesto en valor que Es Baluard "es hoy mucho más que un museo: es un centro de exposiciones, un referente de la cultura contemporánea balear y una institución con su colección al frente".

A su criterio, el museo ha consolidado "un modelo empático, capaz de tejer alianzas con instituciones y agentes del territorio", algo que se refleja en los 35 convenios y más de 100 contratos de colaboración firmados en 2025, así como en las 20 exposiciones que el Museo ha producido o coproducido a lo largo del año.

A la reunión del Patronato han asistido, además de la presidenta del Govern, el alcalde de Palma, el presidente del Consell de Mallorca; la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación local, Antònia Maria Estarellas; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.