Banca March reflexiona sobre la inversión responsable y finanzas sostenibles como motores de transformación. - BANCA MARCH

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banca March ha celebrado una jornada, bajo el título Mediterranean Fund, dedicada a reflexionar sobre la inversión socialmente responsable (ISR) y las finanzas sostenibles como motores de transformación.

El acto se celebró este jueves en el auditorio de la Fundación Palma Aquarium y contó con la representación de Banca March y su gestora, March Asset Management, así como con la Fundación Mallorca Preservation, la Fundación Palma Aquarium y la iniciativa Love the Mediterranean, con las que el banco colabora en proyectos de conservación del medio marino.

La apertura del evento corrió a cargo del subdirector general adjunto de Banca March y director de Banca Privada, Carlos Navarro, y de la directora general de March A.M., Almudena Benedit, que subrayaron el compromiso histórico del grupo con la sostenibilidad y su visión de largo plazo.

"En Banca March seguimos trabajando para proteger lo que más queremos y crecer junto a nuestros clientes y la sociedad. El año que viene alcanzaremos nuestro primer centenario, 100 años de historia en los que nuestra evolución y crecimiento han sido constantes. Y esto ha sido posible gracias a un modelo de negocio único, no replicable, basado en el crecimiento conjunto, siempre desde una perspectiva de responsabilidad social corporativa (RSC) y respeto por el entorno", ha afirmó Navarro.

Por su parte, Benedit remarcó que su política de inversión sostenible y responsable alcanza a gran parte de la oferta de productos. "Nuestro objetivo fundamental es buscar en todo momento la combinación de rentabilidad y riesgo favorable y sostenible a largo plazo para nuestros clientes", ha añadido.

El encuentro, moderado por la gerente de Asesoramiento Especializado de Banca March, Cristina Gómez, ofreció una mesa de debate en la que participaron el gestor de inversiones de March A.M. Alberto Aguirre; el responsable de la iniciativa Love the Mediterranean, Marco Mendoza; la directora de la Fundación Mallorca Preservation, Ana Riera; y la directora de Conservación y de la Fundación Palma Aquarium, Débora Morrison.

Durante la jornada se abordaron los principales desafíos que afronta el mar Mediterráneo, la importancia de la financiación sostenible, los modelos de colaboración público-privada y la medición del impacto real de los proyectos de conservación.

En esta línea, los diferentes ponentes coincidieron en la necesidad de integrar la sostenibilidad como un eje estructural de la inversión y no como una tendencia pasajera, consolidando una visión de largo plazo que genere una rentabilidad financiera con impacto positivo.

COMPROMISO SOCIAL Y RENTABILIDAD

Uno de los mensajes centrales del encuentro fue el papel de Mediterranean Fund, un fondo temático de renta variable global, sostenible y solidario gestionado por March A.M.

Este fondo ha alcanzado una rentabilidad acumulada del 56% desde su lanzamiento en 2019, aplica criterios de inversión de impacto para generar un impacto ambiental positivo y destina el 10% de su comisión de gestión a proyectos de conservación marina.

Entre las diferentes iniciativas puestas en marcha, destacan el proyecto 'Cavallets de mar Balears', destinado a la preservación de la biodiversidad del Mediterráneo mediante la reproducción del caballito de mar.

Sobresale también la puesta en marcha del primer Observatorio de Sostenibilidad de Mallorca con el objetivo de proporcionar información objetiva y datos fiables de la realidad medioambiental de la isla, así como una iniciativa para medir la salud del Mediterráneo, monitorizando indicadores con los que se elaboran informes mensuales que permiten poner en marcha acciones para preservar el ecosistema marino y fomentar la educación ambiental.

Los resultados sirven también para medir la evolución de los distintos proyectos en los que colabora Banca March.

Por su parte, el Proyecto Salva Ríos busca restablecer el equilibrio ecológico del río Jarama. Iniciativa de sensibilización y promoción del cuidado y la conservación del mar entre los escolares de las Islas.