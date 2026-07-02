Banca March y Sogarpo firman un convenio para facilitar la financiación de las pymes de Pontevedra y Ourense - BANCA MARCH

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banca March y la Sociedad de Garantía Recíproca de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra y Ourense (Sogarpo) han firmado este jueves un convenio de colaboración destinado a impulsar el tejido empresarial gallego.

Los encargados de firmar el acuerdo han sido el director de la unidad de Banca de Empresas de Banca March, Felipe Rastrollo, y el director general de Sogarpo, y José Cabaleiro, según ha informado Banca March en un comunicado.

Mediante este acuerdo, Banca March pone a disposición de los socios partícipes de Sogarpo una línea de financiación que alcanza los 20 millones de euros.

El convenio, firmado en la sede de Sogarpo en Vigo, permitirá a las pequeñas y medianas empresas de Pontevedra y Ourense acceder a financiación en condiciones ventajosas para acometer sus proyectos de inversión y cubrir sus necesidades de circulante.

Asimismo, las operaciones estarán avaladas por Sogarpo, entidad con 45 años de experiencia en facilitar a las pymes el acceso al crédito.

Según han explicado, la línea de financiación de 20 millones de euros se podrá ampliar si las necesidades de las empresas lo requieren antes de su vencimiento.

El acuerdo contempla una amplia gama de productos financieros, entre los que se incluyen créditos, préstamos para inversión, para circulante, para la reestructuración de pasivos y para la adquisición de inmuebles.

Además, ambas entidades colaborarán en la difusión y el acceso a otras líneas de financiación de organismos como el ICO, y podrán desarrollar conjuntamente productos financieros específicos adaptados a las necesidades de las empresas de la región.

El director de la unidad de Banca de Empresa ha destacado que este acuerdo se enmarca en la "firme vocación" de Banca March de apoyar en sus proyectos a las empresas y a los empresarios, con especial foco en las empresas familiares y las familias empresarias.

"Somos conscientes de que el acceso a la financiación es clave para la competitividad y el crecimiento de las pymes, que constituyen la base de nuestra economía. Nuestra intención es ser un socio estratégico para el tejido empresarial de Galicia, ofreciendo soluciones ágiles y adaptadas a sus necesidades", ha agregado.

Para el director general de Sogarpo, la firma del convenio representa "una nueva inyección de financiación para las empresas del sur de Galicia y una oportunidad para contribuir a la inversión y al crecimiento de las pymes y de los emprendedores".

"A Sogarpo nos permite ampliar la oferta de productos y servicios, siempre al lado del sector empresarial, para dar cobertura y respaldo con nuestros avales a sus necesidades de inversión, liquidez o capital circulante", ha señalado.