Barceló defiende la actuación de la Fiscalía ante los casos de explotación sexual y dice que "no se ha tapado nada"

Publicado 27/01/2020 18:36:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, ha defendido este lunes la actuación de la Fiscalía ante los presuntos casos de explotación sexual a menores tutelados en Mallorca y ha asegurado que "no se ha intentado tapar nada, ni mucho menos".

En declaraciones a IB3 Radio recogidas por Europa Press, Barceló ha considerado que el Ministerio Fiscal ha actuado "correctamente". "En todo momento cuando hemos tenido conocimiento de algún hecho que tuviera características de delito se ha investigado, como no puede ser de otra manera", ha subrayado.

Por otro lado, Barceló ha explicado que se creó una plaza nueva en la Fiscalía de Menores pero no llegó a incorporarse ningún fiscal más al concluir que se destinaría a otra sección que también necesitaba ser reforzada. "No se han puesto más fiscales porque de momento no tenemos más medios personales", ha explicado el fiscal jefe.