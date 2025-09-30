Bauzà: "La ciudadanía está representada en el Parlament, no en una encuesta de 2.000 personas hecha en 2024"

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha restado este martes valor a los resultados de la encuesta encargada por la propia Agencia de Estrategia Turística (Aetib) y ha afirmado que "la ciudadanía está representada en el Parlament, no en una encuesta de 2.000 personas hecha en 2024".

A juicio del conseller, la encuesta, en realidad es un balance a la gestión turística del anterior Govern. Bauzà se ha pronunciado de este modo después de que en el pleno de la Cámara autonómica, el diputado del PSIB Llorenç Pou haya acusado al Ejecutivo de seguir negando la realidad y de dar la espalda a una amplia mayoría social, incluidos votantes del PP, que piden reducción de plazas, número de turistas y coches de alquiler. "¿Alguien se cree que una encuesta de 2024 hace balance de gestión de un año de Govern?", ha añadido.

"Si no sirve para nada, ¿para qué la hacen?", se ha preguntado el diputado. En relación al ITS, Pou ha preguntado "qué tiene que pasar para que se apruebe la subida" y ha cuestionado si la semana que viene, en el Debate de Política General, la presidenta del Govern, Marga Prohens, lo volverá a anunciar, como el año pasado.