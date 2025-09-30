Bauzà reitera que está de acuerdo con la limitación de cruceros, pero recuerda "que no tiene las llaves del Puerto"

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha reiterado este martes que está de acuerdo con la actual limitación de cruceros alcanzada por el anterior Govern, aunque ha recordado que "no tiene las llaves del puerto de Palma" ni "puede prohibir o limitar" porque no tiene las competencias para limitar la entrada.

Así se ha pronunciado en el debate de las preguntas de control al Ejecutivo autonómico, después de que el diputado del PSIB Ares Fernández le haya acusado de "llegar tarde", ya que el acuerdo caduca en 2027 y las previsiones se cierran con dos años de antelación.

Fernández ha recordado que en su etapa de conseller de Turismo, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, tampoco tenía "las llaves" y logró un acuerdo.

El conseller ha insistido en que "las llaves" --las competencias--, las tiene el ministro de Transportes, Óscar Puente, "si no se las dio a Ábalos y las perdió mientras iba de fiesta".

Jaume Bauzà ha pedido a los socialistas que no criminalice a las navieras, que fueron las primeras que se autolimitaron. "Los turistas de cruceros aportan más que la huella que dejan", ha concluido.