Bauzá: "Es un clamor que esta temporada ha sido diferente, no ha habido colapsos constantes"

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha afirmado este martes que "es un clamor" que esta temporada ha sido diferente y negado que haya habido situaciones de colapsos constantes.

En el pleno del Parlament de este martes, en el debate de una interpelación, el responsable de Turismo ha respondido de este modo al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

El ecosoberanista ha planteado una interpelación en materia de política turística general del Govern.