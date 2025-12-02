Bauzá defiende la gestión "radicalmente diferente" del Impuesto de Turismo Sostenible

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha defendido este martes la gestión "radicalmente diferente" que está haciendo al actual Govern del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

En el pleno del Parlament de este martes, el responsable de Turismo ha respondido así en el debate de una interpelación del diputado del PSIB Llorenç Pou sobre la gestión de este impuesto.

Bauzà ha reivindicado que sólo en un año y medio, el Ejecutivo de Prohens ha puesto en marcha proyectos por importe global superior a los aprobados en los cinco años anterior, excluyendo la pandemia.

El diputado socialista, por su parte, ha denunciado lo que ha considerado falta de transparencia y que no se le esté proporcionando información de la Agencia de Estrategia Turística (Aetib).

Pou ha reprochado al Govern que ni siquiera haya sido capaz en lo que va de legislatura de subir el ITS, situación que ha contrapuesto con "la valentía de implantar la tasa".