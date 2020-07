Bauzá pide a los británicos seguir confiando en España como destino seguro

PALMA DE MALLORCA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Turismo del grupo liberal Renew Europe en el Parlamento Europeo y ex presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha lamentado este lunes en la BBC radio la decisión del Gobierno británico de exigir cuarentena obligatoria a los turistas que deseen viajar a España y ha pedido que continúen confiando en España como destino seguro.

"Pese a los rebrotes muy localizados en algunas provincias, tenemos mejores cifras que otras regiones europeas que no deben cumplir con esta restricción", ha declarado antes de añadir que no comparte la decisión del Gobierno británico.

"Si el Gobierno británico recomienda no viajar a España, les podemos garantizar que el sector turístico español está preparado para recibirles en las mejores condiciones", ha dicho antes de insistir en que "no hay un lugar más seguro en Europa que España para irse de vacaciones". "Me hace sentir realmente orgulloso de ser español recordar que disponemos, además, de uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo", ha añadido.

Asimismo, el eurodiputado ha anunciado que va a pedir a la Comisión Europea que inste a los Gobiernos a asegurar que se pueden cruzar las fronteras de manera segura. "Los turistas británicos no se quedarán solos. Si quieren irse de vacaciones, a pesar de este anuncio, pasarán el tiempo de sus vidas en un ambiente muy seguro", ha insistido.

En este sentido, ha exigido al Gobierno central que "redoble los esfuerzos diplomáticos para salvar la temporada turística" porque "aún estamos a tiempo de restablecer la confianza". "No tiene sentido que el Gobierno británico solicite cancelar los viajes a España de un día para otro sin consultar, ni al Gobierno español, ni a la Comisión Europea". "España es un lugar absolutamente seguro para el turismo", ha reiterado.

"Hoy tendría que haber sido el propio presidente del Gobierno, o como poco la ministra de Asuntos Exteriores, la que hubiera estado en directo en la BBC explicando por qué sigue siendo seguro viajar a nuestro país", ha aseverado antes de indicar que, "ante su dejación de funciones, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ciudadanos estará a la altura de lo que merece España", ha finalizado.