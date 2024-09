Bauzá pide al PSIB-PSOE que "deje de confundir" y niega la ampliación de plazas turísticas en suelo rústico

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha pedido este martes, en el pleno del Parlament, a la oposición, más en concreto al PSIB-PSOE, que "deje de confundir" a los ciudadanos y ha mantenido que "no habrá ampliación de plazas turísticas" en rústico.

Bauzá ha respondido así a la diputada del PSIB-PSOE Pilar Costa, quien le ha preguntado si cree que es compatible un discurso de sostenibilidad y la ampliación, según ha criticado, de plazas en suelo rústico.

"No se amplían plazas turísticas. Con la enmienda March, admitida a instancias del Ayuntamiento de Pollença, preocupado por unas viviendas fuera de ordenación en el municipio, solo se permite que si hay viviendas que ya tienen licencia turística y se legalizan éstas mantengan su licencia y, obviamente las plazas. Si, por contra, no se legalizan y no tienen plazas seguirán sin autorizarse", ha explicado el conseller Jaume Bauzá.

"Lo que no es compatible con un discurso de sostenibilidad", ha continuado, es "la autorización de casi el 25% del total de plazas turísticas en ocho años, la nulidad de políticas para perseguir el intrusismo en el ámbito turístico o la asistencia a manifestaciones convocadas como consecuencia de sus políticas".

LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO EN EL ALQUILER TURÍSTICO

Por otro lado, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes ha hablado de la lucha contra el intrusismo en el ámbito del alquiler turístico. Una cuestión por la que se ha interesado la también diputada socialista Mercedes Garrido, quien ha recordado que la medida "estrella" de este Govern contra el alquiler turístico ilegal era el precinto de pisos y, sin embargo, según ha apuntado, "ésta ha pasado de ser la medida estrella a una medida estrellada".

Ante el interés de la socialista, el conseller le ha afeado que adjuntara en la pregunta "una noticia de alguien que pretende blanquear las plazas ilegales". Motivo por el que ha reconocido "estar asustado". "No sabía si estaba usted a favor de blanquearlas o no", le ha recriminado.

En cualquier caso, ha apuntando que "todos los esfuerzos y recursos que se faciliten desde este Govern siempre serán más que los que aportaron ustedes en ocho años", refiriéndose al anterior Govern del Pacte.

"Lo podemos hacer de dos maneras: legislando o dando recursos, no tenemos otras competencias. Sobre todo en Mallorca, y ustedes las tuvieron hasta el 1 de enero de 2022 y no hicieron nada de nada", ha precisado.

Además, Bauzá ha señalado que "por primera vez, en la convocatoria que se acaba de cerrar del impuesto de Turismo Sostenible (ITS) 24-25, se han podido presentar proyectos, por parte de los consells insulares, para ir contra de la oferta turística ilegal". "Por tanto", ha puntualizado, el ITS además de mejorar la destinación, la formación, el ciclo del agua, la sostenibilidad, también irá en contra del intrusismo, no se utilizará pagar patinetes eléctricos o conciertos de los 40 Principales como hicieron ustedes".

También, ha apuntado el conseller, "se trabaja en la modificación del régimen sancionador en las infracciones para focalizarlo en la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal". Una iniciativa que se ha comprometido a llevar adelante "en colaboración con los consells insulares", ha finalizado su intervención Bauzá.