Bauzà reprocha al PSIB que pida un decrecimiento "indiscriminado" del turismo desde "sus sillas cómodas"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha reprochado a los socialistas que reclamen un decrecimiento "indiscriminado" del turismo en Baleares desde "sus sillas cómodas" de la oposición.

Así lo ha criticado el conseller en el pleno de este martes, después que el diputado del PSIB Llorenç Pou haya cargado contra el Govern por "dar una imagen idílica" de las Islas en la feria turística World Travel Market (WTM) de Londres.

Según Pou, el mensaje que trasladó el Ejecutivo "está fuera de la realidad", ya que "no quieren reconocer que hay saturación" porque, a su vez, "sería reconocer que llevan media legislatura sin tomar medidas valientes".

El conseller, en respuesta, ha defendido que el Govern expuso en Londres el cambio de tendencia y escuchó el balance de los agentes turísticos. "Reforzamos la idea de que el turismo es el principal motor de nuestra economía y que los turistas son y siempre serán bienvenidos", ha agregado.