Bauzà sostiene que el concurso público para dirigir el Teatre Principal d'Inca está basado en la ley e informes técnicos

Personas haciendo cola para acceder al Teatro Principal de Inca. - TEATRO PRINCIPAL DE INCA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha asegurado que el procedimiento para elegir al director del Teatre Principal d'Inca mediante concurso público contaría con el aval de informes técnicos del Consell de Mallorca y la Ley de Fundaciones.

Así ha respondido el titular de Cultura a la pregunta parlamentaria del diputado del PSIB Ares Fernández, sobre el conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Inca, el Consell de Mallorca y el Govern por el método de elección de este cargo.

En ese sentido, ha expresado que el apoyo del Ejecutivo al centro cultural es "constante", basado en el "rigor" y las "buenas prácticas" con colaboración económica e institucional.

Bauzà ha citado la oferta cultural de "alta calidad" del Teatre Principal d'Inca, la línea de ayudas destinadas a orquestas no profesionales o las actuaciones escolares de la Orquestra Simfònica de Balears.

Aún así, ha puntualizado que el teatro necesita una gestión administrativa a través de un director y ha recordado que el contrato del actual llevaría "caducado" desde hace dos años.

El conseller ha destacado el "compromiso" del Govern con la transparencia y la Ley de Cultura. Igualmente, ha subrayado que se habrían puesto en marcha procesos similares en el Teatre Principal de Palma y de Maó.

"Abrir un concurso público no es ir en contra de nadie, es democratizar la cultura, abrirla al talento y poner fin a una situación irresponsable", ha señalado.

Fernández le ha reprochado que el Govern y la institución insular planteen unas bases "contra el criterio del Ayuntamiento" y con informes jurídicos "desfavorables", por lo que ha acusado al Govern de cometer una "deslealtad institucional enorme".

El parlamentario ha asegurado que las bases de la propuestas por el Consistorio cumplían con los criterios de convocatoria pública, con concurrencia, valoración profesional, de acuerdo a la libre designación y el Plan de Cultura de Baleares, pese a que desde el Consell de alegara que se incumplía.

Para el socialistas las bases se habrían "bloqueado" porque se exigía el nivel C1 de catalán, algo que ha censurado que no suceda igual en puestos de libre designación para la dirección de IB3.

Por eso, ha recalcado que se "impongan" unas bases "sin negociar" con el Ayuntamiento, cuando es el que aporta el 60 por ciento de los recursos del centro cultural.