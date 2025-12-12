Un belén contemporáneo será expuesto junto a otros históricos en la parroquia de Santa Creu de Palma

Belén contemporáneo de Pep Guerrero - OBISPADO DE MALLORCA

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un belén contemporáneo de Pep Guerrero ha sido expuesto este viernes en la parroquia de Santa Creu, de Palma, junto a otros belenes históricos de los siglos XVIII y XIX.

Según ha informado el Obispado de Mallorca, el acto ha contado con la presencia de Pep Guerrero y de Nadal Bernat, quienes han destacado el valor de esta propuesta como punto de encuentro entre patrimonio tradicional y creación artística actual.

La obra es propiedad particular y se ha expuesto gracias a la colaboración entre la Parroquia y una coleccionista de belenes contemporáneos. El proyecto subraya la capacidad del belén de mantenerse como un lenguaje vivo, capaz de renovarse a lo largo del tiempo sin perder su significado simbólico y espiritual.

El belén, creado en el año 2000 y realizado en yeso policromado, reinterpreta la escena del Nacimiento a través del lenguaje visual característico del artista. Las figuras destacan por el uso de colores vivos, patrones inesperados y texturas pictóricas.

En el centro de la escena, el niño descansa sobre un lecho de paja envuelto con musgos, pequeñas frutas silvestres y formas vegetales que construyen un paisaje casi onírico.

En el año 2003 la parroquia llevó a cabo una restauración integral de su conjunto histórico de belenes, gracias a las aportaciones de fieles y particulares, junto con recursos propios.

La intervención, realizada por el taller especialista CYRTA y el taller de restauración Xicaranda, se prolongó ocho meses y permitió recuperar piezas de mediados del siglo XIX, como San José y la Virgen, así como los animales del pesebre y el conjunto de Reyes.

Por lo que respecta al conjunto más antiguo, Santa Creu conserva unos Reyes con sus pajes, atribuidos al Mestre de les Verges Rosesy datados a finales del siglo XVIII, con cabezas, manos y pies de barro policromado y vestidos con indumentaria de la época. Se consideran las piezas más valiosas del pesebre.