Bellver acoge dos conciertos de cuerda y percusión a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer este fin de semana

PALMA DE MALLORCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un quinteto de cuerda y un cuarteto de percusión de la Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerán un concierto a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer los próximos 4 y 5 de septiembre en el Castillo de Bellver, a las 21.30 horas, para los que las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la web www.simfonicadebalears.com.

Nina Heidenreich (violín); Sonia Krasnova (viola), Emmanuel Bleuse (violoncello), Martin Gregg (contrabajo) y Míriam Picket-Beluse (piano) interpretarán Trío con piano 39 HOB XV/25, de F.J. Haydn, y el quinteto 'La trucha' D. 667, de F. Schubert el viernes, 4 de septiembre.

El sábado, 5 de septiembre, un cuarteto de percusión formado por Armando Lorente, Juan Carlos Murgui, Susana Pacheco y Josep Devesa interpretarán Pirubole de J. Bergamo; Eight on 3 and nine on 2, de Manuel de Falla; La vida breve, danza, de Manuel de Falla; Carmen, selección, de G. Bizet; Preludio y Fuga, de J. S. Bach; Libertango, de A. Piazzolla; Ceci este une baille, de A. Esperet, y Marimba Spiritual, de Minoru Miki.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Según ha explicado la Conselleria de Cultura en un comunicado, el aforo de los dos conciertos será limitado y las actuaciones se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de higiene y de seguridad establecidos.

Los accesos a los espacios de concierto contarán con señalización para indicar la distancia que se tiene que mantener y la organización proveerá de gel hidroalcohólico a los asistentes. El uso de mascarilla será obligatorio.