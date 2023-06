Blanco enumera "indicios bastante poderosos" para investigar a Álvaro Gijón en la causa ORA II

PALMA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subinspector del grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía, Miguel Ángel Blanco, ha enumerado este martes, durante el juicio contra los investigadores del caso Cursach, "indicios bastante poderosos" que motivaron la investigación al expolítico del PP Álvaro Gijón en la causa ORA II.

Tras una declaración de más de dos horas y media en la que el acusado se ha detenido a explicar el caso ORA I, Blanco ha desgranado posteriormente el ORA II, una continuación del primero "tendente al hallazgo del presunto soborno, bien con dinero o bien con bienes inmuebles".

Antes de empezar, se ha dirigido al Ministerio Fiscal para expresar su incredulidad. "No me creo que no se hayan leído el escrito de defensa, porque mantienen que no se hizo nada respecto a José María Rodríguez, pero ya dije que sí y lo justifiqué", ha manifestado a Tomás Herranz, después de que la acusación pública reprochara que únicamente se actuara contra Gijón.

En esta línea, Blanco ha concretado que en su escrito de defensa se adjuntaron las solicitudes respecto de Álvaro Gijón y José María Rodríguez a los registros mercantiles, de la propiedad y al órgano central de prevención de blanqueo de capitales. Con todo, "la respuesta sobre Rodríguez no permitía entrar a fondo en él, eso y que teníamos carencia de personal", ha justificado.

Por contra, ha contemplado que "la familia Gijón tenía el entorno perfecto para esto, una serie de sociedades vinculadas a operaciones inmobiliarias y varias cuentas corrientes". También ha recordado que esta investigación se cruzó con el caso IME, que acabó en condena por fraude en la ejecución.

Para seguir con su justificación, el subinspector ha hecho referencia a las declaraciones de algunos testigos que le llevaron a ver "indicios" sobre una vinculación "presuntamente delictiva" entre Álvaro Gijón y Antoni Roig. También ha recordado unas fotografías publicadas en una red social en la que ambos aparecían y que después fueron eliminadas, o expresiones hacia Roig como "Toni Comisiones".

"Esta serie de indicios, no meras conjeturas ni invenciones de nadie, acrecentaban lo dicho", ha sentenciado Blanco, quien ha interpretado como un "indicio bastante poderoso" el hecho de que Gijón negara "reiteradamente" que tuviera algún tipo de relación con Roig.

El subinspector, para seguir justificando la investigación a Álvaro Gijón, ha expuesto las actas de la Junta de Gobierno municipal, en las que participaba directamente en las decisiones del concurso.

Posteriormente, se ha referido a la vivienda que, según ha explicado, recibió Gijón a modo de soborno. En concreto, un piso que pertenecía a una sociedad --Binidelta-- que era de Teófilo y Juan Antonio Gijón, familiares de Álvaro, y que el grupo de Blanqueo sospechó que realmente era un pago de Roig por la adjudicación del concurso de la ORA.

"Teófilo le transmitió el 98 por ciento de las participaciones de la entidad a Álvaro, que las compró por 9.800 euros. Hacen esta operación y la ocultan deliberadamente, y oculto permaneció", ha enfatizado Blanco.