El BOE publica la ley ómnibus

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PALMA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Baleares y de otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, más conocida como ley ómnibus.

El texto legislativo recibió el visto bueno del pleno del Parlament a finales del pasado mes de mayo después de una tramitación polémica en la que se incorporaron centenares de enmiendas que, a su vez, modifican decenas de normas autonómicas.

El resultado fue que el proyecto de ley es cinco veces más extenso que el decreto original. En un primer momento la normativa se centraba en la creación de los Proyectos de Especial Interés Estratégico, pero se incluyeron, entre otras cuestiones, exenciones al requisito del catalán, deducciones fiscales y restricciones en ayudas sociales.

MÉS per Mallorca y Més per Menorca fueron los grupos parlamentarios más críticos con un texto que, a su parecer, fue sometido a una tramitación poco rigurosa.

Los ecosoberanistas y los menorquinistas aseguraron en su momento que presentarían dos recursos de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC).