Bomberos de Mallorca gestionan 5.182 incidentes durante 2025, un 12,08% menos que el año anterior

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en el parque de bomberos de Alcúdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han gestionado 5.182 incidentes durante 2025, un 12,08 por ciento menos que en el año anterior, lo que permite al cuerpo de emergencias del Consell hacer un balance positivo de la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses.

En nota de prensa, el Consell ha informado que durante 2025 los Bomberos de Mallorca han gestionado un total de 5.182 incidentes, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de años anteriores --5.894 incidentes en el 2024, 6.322 el 2023 y 5.492 en el 2022--. Así, el 2025 se ha cerrado con menos incidentes que el año pasado, un hecho que permite a la institución insular realzar las tareas de prevención y la mejora de la capacidad de respuesta del cuerpo.

Las intervenciones más habituales han estado relacionadas con rescates, incendios forestales y urbanos, asistencias técnicas, accidentes de tráfico y episodios derivados de fenómenos meteorológicos adversos, según ha detallado el Consell, con una actuación coordinada y eficiente por todo el territorio, ha valorado.

MÁS RECURSOS Y MEJOR CAPACIDAD OPERATIVA

La institución insular ha destacado que el año 2025 ha sido especialmente significativo con respecto al refuerzo de medios y a la mejora de la capacidad operativa del cuerpo. En este sentido, ha destacado la consolidación de sa Milana, presentada oficialmente el verano de 2025, que se ha convertido en una herramienta clave en rescates, incendios forestales, vigilancia preventiva y apoyo a operativos complejos. Durante el año, la unidad aérea ha participado en 64 servicios, 61 rescates y tres búsquedas; se ha reducido de manera significativa el tiempo de respuesta y se ha mejorado la seguridad tanto de la ciudadanía como de los efectivos.

En el ámbito de infraestructuras, durante el 2025 se ha seguido apostando de manera decidida por la construcción de nuevos parques de bomberos, como el de Santanyí, así como por la reconversión y modernización del parque de Manacor, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades operativas actuales y futuras, ha añadido el Consell.

Esta estrategia incluye también medidas de sostenibilidad, como la instalación de placas solares en el parque de Alcúdia, que permiten reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo energéticamente más eficiente, ha reflexionado.

ACTUACIONES FUERA DE MALLORCA

Durante el 2025, los Bomberos de Mallorca también han puesto sus recursos y experiencia al servicio de otros territorios. Uno de los episodios más destacados ha sido la participación en el dispositivo de emergencia activado a raíz de las inundaciones en Ibiza, con el desplazamiento de efectivos y de recursos para dar apoyo en tareas de rescate, de asistencia y de recuperación, en coordinación con el resto de organismos implicados.

25 AÑOS DEL GRUPO DE RESCATE DE MONTAÑA

El 2025 también ha sido el año del 25º aniversario del Grupo de Rescate de Montaña (GRM) de los Bomberos de Mallorca, una unidad especializada en intervenciones en entornos de difícil acceso, como montaña, acantilados, torrentes y espacios naturales.

Aunque no se dispone del número total de rescates desde su creación el año 2000, los datos disponibles indican que entre los años 2014 y 2024 el GRM ha realizado 2.235 rescates de montaña. A partir de estas cifras, se puede afirmar que desde su creación el GRM ha participado en más de 4.000 rescates, y se ha consolidado como un referente en rescates técnicos y de alta complejidad en Mallorca.

Esta trayectoria ha sido posible gracias a la formación especializada de sus efectivos, la experiencia acumulada a lo largo de los años y la incorporación de nuevos recursos, como el apoyo de la unidad aérea Milana.

BOMBEROS REAFIRMAN SU COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE MALLORCA

Los Bomberos de Mallorca han reafirmado el compromiso, la profesionalidad y la vocación de servicio de todo el personal del cuerpo, así como han reiterado la importancia de seguir invirtiendo en recursos humanos, infraestructuras y medios técnicos para hacer frente a emergencias cada vez más complejas.

"El 2025 ha sido un año de alta intensidad operativa para los Bomberos de Mallorca, con una respuesta eficaz a miles de incidentes y un papel clave en rescates y emergencias complejas", ha afirmado el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, para quien "este balance realza la profesionalidad del cuerpo y la importancia de seguir reforzando los recursos para garantizar la seguridad de la ciudadanía".