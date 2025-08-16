Bomberos rescatan a un gato que había caído dentro de la cisterna de una casa abandonada en Maria de la Salut

Imagen del gato rescatado por los Bomberos - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca rescataron este viernes, día 15 de agosto, a un gato que había caído dentro de la cisterna de una casa abandonada y medio en ruinas en el término municipal de Maria de la Salut.

Según ha informado Bomberos de Mallorca a los medios, a las 16.20 horas del viernes, el parque de Bomberos de Manacor intervino en la calle Son Puig, en Maria, para rescatar a un pequeño gato que había caído dentro de la cisterna de una casa abandonada y medio en ruinas.

Una joven que pasaba por la zona escuchó los maullidos, localizó el animal e incluso facilitó unos planos para indicar el punto exacto donde se encontraba.

El gato fue finalmente rescatado sano y salvo.