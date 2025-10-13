Bonos de Producto Local 2025: descuentos en embutidos, quesos, aceites o panes para hacer frente a los aranceles

El Govern inicia la campaña de los Bonos de Producto Local con 100 establecimientos adheridos - CAIB

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha inaugurado este lunes la campaña de los Bonos de Producto Local, que permitirá a los consumidores disfrutar de descuentos en los productos de los 100 establecimientos de Mallorca, Menorca e Ibiza participantes.

La iniciativa, impulsada a través de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local y en colaboración con la Cámara de Comercio de Mallorca, busca fomentar el consumo de producto local de Baleares y reforzar la relación directa entre el productor y el consumidor.

La campaña de este año, ha informado la Conselleria en un comunicado, se enmarca en el conjunto de acciones extraordinarias para hacer frente a las consecuencias negativas que puedan acarrerar los aranceles impuestos entre Estados Unidos y la Unión Europea.

En total, la campaña cuenta con 100 establecimientos inscritos, de los cuales 75 son de Mallorca, siete de Menorca y cinco de Ibiza. Además, 51 son explotaciones agrarias, cooperativas o sociedades agrarias de transformación y 36 corresponden a industrias alimentarias.

Los productos disponibles podrán encontrarse en numerosos establecimientos y abarcan desde la fruta y hortaliza (26), la carne y embutidos (22), los quesos y lácteos (19), el vino (53), el aceite y aceitunas (23), la miel (20), las confituras y conservas (21), los frutos secos (12), el pan y harina (8) y las bebidas espirituosas (14) hasta otros productos locales (23).

La iniciativa, que cuenta con una financiación de 363.700 euros, permite a los consumidores obtener un descuento de diez euros por cada 20 euros de compra, hasta un máximo de 60 euros, en los establecimientos participantes de todas las islas.

El consumidor no debe realizar ninguna inscripción ni solicitud previa, simplemente debe identificarse con el DNI, NIE o pasaporte en el momento de la compra.

En las primeras horas de campaña ya se han canjeado cerca de 1.000 bonos, según la Consellería.

"LLENAR LA DESPENSA" CON PRODUCTO LOCAL

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que esta campaña es "una invitación a toda la ciudadanía para llenar su despensa con producto de aquí".

"Cada compra es una forma directa de apoyar a nuestros agricultores, ganaderos y elaboradores. El producto local es sinónimo de calidad, sostenibilidad y territorio, consumirlo es apostar por el futuro del campo y de nuestra economía", ha subrayado.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha celebrado la "respuesta muy positiva por parte del sector productor".

"Se percibe la voluntad y la necesidad de contactar directamente con el consumidor, y con esta iniciativa queremos dar respuesta a la demanda del sector de incrementar el conocimiento y la comercialización del producto local", ha dicho.

El presidente de la Cooperativa Pagesa de Pollença, Martí Solivellas, ha considerado que se trata de "una iniciativa fantástica" que ha sido "muy bien recibida por el sector".

La representante de la Cámara de Comercio Joana Manresa, por su parte, ha defendido la necesidad de "no importar de fuera aquello que ya producimos aquí con una calidad excelente".