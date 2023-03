Bonos turísticos para residentes en Baleares 2023: cómo solicitarlo y condiciones

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ya se pueden solicitar los bonos turísticos para residentes en Baleares, que permiten beneficiarse de un descuento de hasta 100 euros por persona en reservas en hoteles, viviendas vacacionales y otros alojamientos reglados en viajes interislas.

Se trata de unas ayudas públicas que impulsa el Govern de les Illes Balears a través de la Agencia de Estrategia Turística (Aetib), con el objetivo de reactivar la economía y alargar la temporada turística.

CÓMO SOLICITAR LOS BONOS TURÍSTICOS 2023

La aplicación para presentar las solicitudes está operativa desde este jueves 2 de marzo de 2023. Las ayudas se presentan a través de un formulario online en el que proporcionar el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, dirección, e-mail y teléfono de la persona solicitante, así como los datos personales de los acompañantes.

Tanto el solicitante como los acompañantes deben ser residentes en Baleares. Se pueden introducir datos de hasta diez acompañantes adultos.

Una vez enviado el formulario, el solicitante recibe un código promocional que debe presentar en una de las agencias de viaje colaboradoras para realizar la reserva y disfrutar del descuento. Todas las agencias de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares están adheridas al programa y pueden realizar los trámites.

El solicitante tendrá 30 días naturales para utilizar el código; si en ese periodo no hace ninguna reserva, el código promocional se cancela. La agencia de viajes comprobará los documentos para obtener la ayuda, incluyendo el justificante de pago, certificado de residencia vigente vinculado al beneficiario, certificado de cuenta bancaria, etc.

La Aetib comprobará los datos enviados por la agencia de viajes y, si todo está correcto y no se han agotado las ayudas, efectuar la orden de pago.

La concesión de la ayuda vendrá determinada por el orden de presentación de solicitudes.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS BONOS TURÍSTICOS PARA RESIDENTES 2023

- Los beneficiarios deben ser mayores de edad, residentes en Baleares y no tener deudas pendientes con Hacienda o la Seguridad Social.

- La estancia debe ser en las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, pero en una isla diferente a la de residencia habitual de los beneficiarios, y para un mínimo de dos noches consecutivas.

- El importe máximo de descuento por persona no superará los 100 euros, y no cubre el IVA ni la tasa turística (ITS).

- La reserva debe hacerse para los periodos del 1 de junio de 2023 hasta el 30 de junio de 2023 --a excepción del 22 al 25 de junio-- y del 1 de septiembre al 15 de noviembre de 2023 (todas las fechas indicadas incluidas).

- Sólo se considerarán subvencionables los servicios pagados mediante una entidad financiera (tarjeta de crédito, cheque o transferencia, pero no efectivo).

- Una persona sólo puede ser beneficiaria una vez dentro de la convocatoria. Es decir, no se puede tener descuento sobre dos viajes distintos mediante estos bonos.