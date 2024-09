Buades vota en contra de la remoción de Le Senne, pero pide "muy seriamente" su dimisión

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado no adscrito Agustín Buades, recién salido del grupo parlamentario de Vox, ha votado este martes en contra de la destitución de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament, aunque ha pedido "muy seriamente" su dimisión.

En una rueda de prensa después del debate de remoción, Buades ha justificado su rechazo a la propuesta de la oposición acusando a la izquierda de montar "un circo de pura demagogia".

Para el ahora diputado no adscrito, Le Senne ha explicado "muy bien" lo que ocurrió con la foto de Aurora Picornell en el debate de toma en consideración de la derogación de la ley de memoria democrática.

Sin embargo, recordando su intervención del pasado viernes cuando anunció su salida del grupo parlamentario de Vox, Le Senne tiene que dejar el cargo desde el momento en que están rotos los pactos de Vox con el PP. Buades ha recordado que Santiago Abascal dijo que "no están por sillones sino por principios" y ha instado ha acusado a Vox de "defraudar a sus votantes" manteniendo a Le Senne en la presidencia.

Buades ha insistido en que no es un tránsfuga porque sigue siendo miembro de Vox y ha apuntado incluso que "hoy mismo" le han pasado la cuota. Además, ha revelado que Vox y PSIB se han opuesto a su petición de ocupar el escaño 32 y ha acabado sentado junto al PP.

El también diputado no adscrito y ex de Vox, Xisco Cardona, por su parte, ha justificado su abstención argumentando que tanto la actitud de Le Senne como la de Mercedes Garrido no fueron afortunadas. Cardona ha adelantado que fuera de Vox y con los acuerdos entre los socios de investidura rotos "por decisión unilateral" de los de Abascal, a partir de ahora votará según su conciencia.