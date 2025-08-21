Buscan a un hombre desaparecido en el puerto de Ibiza desde hace una semana

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desparición de un hombre de 39 años al que se le perdió la pista el pasado jueves en el puerto de Ibiza.

El hombre, según la información facilitada por la asociación, responde al nombre de Brahim B., mide entre 1,75 y 1.80 metros de altura y es de complexión delgada. Tiene el pelo y los ojos castaños.

Cualquier información acerca de su paradero debe comunicarse al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o al teléfono habilitado por SOS Desaparecidos, el 868286726.