Busquets defiende la "validez" de la Ley de Turismo ante el recurso de Habtur por la zonificación del alquiler turístico

La consellera de Innovación, Investigación y Turismo del Govern, Bel Busquets, ha reiterado este lunes la "validez" de la Ley de Turismo tras ser preguntada por la admisión a trámite del recurso de Habtur en relación a la zonificación del alquiler turístico en plurifamiliares llevada a cabo por el Consell de Mallorca y por el Ayuntamiento de Palma.

En declaraciones a los medios tras una rueda de prensa, Busquets ha asegurado que la Ley de Turismo ofrece la "doble posibilidad" de propiciar el alquiler turístico en plurifamiliares en zonas de interior de la Isla y, a su vez, "prohibirlo en lugares en los que haya dificultades de acceso a la vivienda o de convivencia".

"No ha habido ningún tipo de inconstitucionalidad, es una ley consolidada y firme jurídicamente y no hemos tenido ningún aviso por parte de ningún tribunal", ha espetado Busquets, quien ha reiterado que la Ley de Turismo "ha sido planificada para que se dé la doble posibilidad" ya que, según ha apuntado, "la realidad no es la misma en zonas del interior de la Isla que en zonas urbanas".

Finalmente, ha defendido que la Ley de Turismo "propicia" el alquiler turístico en plurifamiliares del centro de Mallorca" al generar "una prosperidad compartida".