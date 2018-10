Busquets: "El Gobierno está centrado en derribar los pilares de la democracia persiguiendo la libertad"

Publicado 27/02/2018 11:02:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, ha asegurado que el Gobierno central "está centrado en derribar los pilares de la democracia persiguiendo la libertad".

Por este motivo, ha añadido, el Ejecutivo central "no es capaz de aprobar unos Presupuestos, un nuevo Régimen Especial de Baleares (REB), un nuevo sistema de financiación autonómica o el descuento del 75 por ciento para residentes".

Asimismo, Busquets ha recriminado que el Estado no aporte la inversión necesaria para continuar con el proyecto del Centro de Interpretación de la Reserva de Biosfera en s'Enclusa. "El Estado no ofrece ni diálogo ni consenso, está totalmente paralizado", ha añadido.

En respuesta al diputado de MÉS per Menorca Nel Martí, la vicepresidenta ha indicado que el Govern "ha cumplido" y ha acusado al Gobierno de "no cumplir al no haber firmado un nuevo convenio para aportar los siete millones a los que se comprometió".