Cada año se diagnostican 60 casos de cáncer de cérvix en mujeres en Baleares

I Jornada de Cribado de Cáncer de Mama y Cérvix de Baleares en el Hospital Universitario Son Llàtzer. - GOIB

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cada año se diagnostican en Baleares 60 casos nuevos de cáncer de cérvix, una enfermedad causada por el virus del papiloma humano (VPH) y transmitida por vía sexual.

Así lo ha informado este jueves la Conselleria de Salud en un comunicado con motivo de la I Jornada de Cribado de Cáncer de Mama y Cérvix de las Islas, celebrada en el Hospital Universitario Son Llàtzer.

Asimismo, ha anunciado que desde que se puso en marcha han sido invitadas a participar en el Programa de Detección Temprana del Cáncer de Cuello Uterino (Pdpcuu) 10.300 mujeres, de las cuales 8.354 son de Mallorca, 627 de Menorca y 1.373 de Eivissa y Formentera.

Desde la Conselleria prevén que el programa alcance a 378.000 mujeres de entre 25 y 65 años de todas las islas en 2030.

El objetivo del programa es detectar de forma temprana posibles infecciones o alteraciones en el cuello uterino que, con el tiempo, podrían evolucionar a un cáncer. Una detección precoz permite tratar las lesiones de manera adecuada y aumentar significativamente las posibilidades de curación total.

El tipo de análisis y la periodicidad varían según el grupo de edad. En el caso de mujeres de entre 25 y 29 años, la comadrona realiza una citología en el centro de salud. Para mujeres de entre 30 y 65 años, se ofrece un sistema de autotoma vaginal para detectar el VPH, gestionado desde el mismo centro de salud sin necesidad de pedir cita.

La invitación a participar en el programa se realiza mediante llamada telefónica. Tras realizar la prueba, si el resultado es normal, se vuelve a invitar cada tres o cinco años, según la edad.

La llamada de este jueves se ha realizado desde la I Jornada de Cribado de Cáncer de Mama y Cérvix de Baleares, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Cérvix.

PUEDE SUPONER UN CÁNCER EN UNO DE CADA DIEZ CASOS

La Conselleria de Salud ha recordado que la enfermedad del VPH, causada por el virus del papiloma humano y transmitida por vía sexual, puede cronificarse y evolucionar en un cáncer en el 10 por ciento de los casos.

La afección puede tardar décadas en desarrollarse después del contagio, por lo que la mayoría de los diagnósticos son a mujeres de entre 35 y 50 años. La detección precoz, antes de que se inicie la sintomatología, es vital para minimizar la evolución del cáncer de cuello de útero.

Desde Salud han recordado que las fumadoras tienen más posibilidades de enfermar, ya que sus defensas luchan peor contra el VPH.

VACUNACIÓN Y CRIBADO, CLAVES PARA EVITAR LA INFECCIÓN

La vacunación contra el VPH, junto con el cribado y tratamiento de lesiones precancerosas, son claves para prevenir el cáncer de cérvix, ha recordado la Conselleria.

La Dirección General de Salud Pública recomienda que, para evitar el contagio, la vacunación esté dirigida a niñas y niños de 12 a 18 años, que desde 2025 se realiza en una sola dosis.

El VPH es un virus que afecta principalmente a la piel y a las mucosas y las probabilidades de contraerlo aumentan cuando las relaciones sexuales se inician en edades tempranas, si se tienen relaciones con personas diferentes y si la pareja las ha tenido con varias personas.