Caducan 52 expedientes sancionadores del departamento de Turismo del Consell de Mallorca por no resolverlos en un año

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha reconocido que un total de 52 expedientes sancionadores que se habían iniciado han caducado debido a no haberlos resuelto y notificado en el plazo de un año.

Así consta en la respuesta remitida por el departamento dirigido por el conseller José Marcial Rodríguez al grupo socialista en la institución insular, que preguntó por el número de procedimientos sancionadores caducados por haber transcurrido el tiempo estipulado.

En su contestación, adelantada por 'Diario de Mallorca' y cuyo contenido han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del mismo, el departamento de Turismo señala que no existe posibilidad de reiniciar estos expedientes.

No obstante, asegura que los afectados volverán a ser inspeccionados para comprobar si mantienen las condiciones necesarias para incoar una nueva acta.

También expone que el hecho de que 52 procedimientos hayan caducado por exceder el año para su resolución se debe a diferentes cuestiones, entre ellas una "infradotada" transferencia de competencias y el "nefasto" proceso de estabilización iniciado la pasada legislatura.

Turismo, asimismo, lo achaca a las contrataciones de nueve meses, la alta rotación del personal y la necesidad de dar formación especializada a los nuevos instructores.