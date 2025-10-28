La caída de la plataforma estatal de firma obliga a ampliar el plazo de inscripción de pruebas de catalán

Los aspirantes tienen hasta el viernes 31 de octubre para inscribirse

La caída de la plataforma estatal de firma ha obligado a ampliar el plazo de inscripción de pruebas de catalán.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que se ha ampliado el plazo de inscripción a las pruebas oficiales de lengua catalana hasta el viernes 31 de octubre de 2025.

Esta decisión se ha adoptado después de que se haya producido una incidencia técnica en la plataforma estatal de firma, que ha impedido a varios aspirantes completar el proceso dentro del plazo inicialmente previsto. Desde la Conselleria han destacado que esta avería es totalmente ajena a los servicios de la comunidad autónoma y no se podía prever, al tratarse de una plataforma estatal.

Esta convocatoria corresponde a las pruebas de enero de 2026 y permite obtener los certificados oficiales de los niveles A2, B1, B2, C1, C2 y LA (lenguaje administrativo) de conocimientos de lengua catalana, de acuerdo con el Marco europeo común de referencia para las lenguas.

Las inscripciones se realizan principalmente por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Govern, con certificado digital o sistema Cl@ve Permanente.

Los exámenes escritos tendrán lugar durante el mes de enero de 2026, mientras que las pruebas orales se desarrollarán en fechas posteriores, según el nivel. Los resultados se publicarán en la web del Govern y en el tablón de anuncios electrónico de la CAIB.