CaixaBank y el Ayuntamiento d'Eivissa lanzan un servicio pionero para facilitar la gestión de cobros domiciliados - AYUNTAMIENTO D'EIVISSA

EIVISSA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La entidad financiera CaixaBank, en colaboración con el Ayuntamiento d'Eivissa, ha puesto en marcha el servicio digital 'Request ToPay' que permite a los residentes en el municipio gestionar de forma sencilla y segura sus cobros domiciliados, sin necesidad de desplazamientos ni llamadas telefónicas.

Además, evita posibles recargos derivados de retrasos, lo que mejora la experiencia de los usuarios y refuerza la accesibilidad de los trámites administrativos.

Desde la entidad, en un comunicado, han explicado que el nuevo sistema, que se implementa por primera vez en la administración pública, no sólo en Baleares, sino en todo el ámbito español y europeo, pone de manifiesto el compromiso de ambas instituciones en la adopción de tecnologías que mejoran la vida de las personas.

El servicio 'Request to Pay' facilita a las empresas y entidades el cobro de recibos domiciliados que son impagados y devueltos al emisor.

Cuando el sistema de la empresa o entidad recibe la devolución de un recibo o tributo, el servicio de CaixaBank genera automáticamente el envío de una "solicitud de pago" al contribuyente o deudor.

Éste la recibe directamente en su banca digital, con todas las garantías de seguridad, y puede decidir cuándo realizar el pago, dentro del plazo de aceptación marcado en la solicitud, y también la cuenta a la cual cargar el importe.

Siempre que sea posible, el sistema lo gestiona como una transferencia inmediata, que llega a la cuenta de la empresa destinataria del pago en un máximo de diez segundos.

El Ayuntamiento d'Eivissa implementó este servicio en julio de 2025 como prueba piloto durante la campaña de recaudación de tributos.

Desde entonces, el sistema ha permitido alcanzar un 44 por ciento de éxito en el recobro automatizado de recibos domiciliados devueltos, con el beneficio tanto para la ciudadanía al reducir desplazamientos y otros costes, como para propia administración.

En este sentido, la primera teniente de Alcalde y regidora del área de Gestión y Recursos, Gema Marí, ha destacado que "este sistema busca ofrecer facilidades reales a los contribuyentes, reducir cargas administrativas y mejorar la relación entre la administración y los ciudadanos evitando desplazamientos y trámites innecesarios".

Por su parte, el director de Banca Instituciones del Centro de Instituciones Baleares de Caixabank, Silvio Pedro Sarralde, ha afirmado que esta colaboración "establece un precedente en la manera en que las instituciones públicas pueden digitalizar sus servicios con éxito y demuestra cómo la innovación, aplicada de forma práctica, puede generar beneficios reales para los usuarios además de optimizar los recursos institucionales".

CaixaBank cuenta con una base extensa de clientes digitales, superando los 12 millones, lo que subraya una demanda creciente por servicios ágiles y accesibles sin las limitaciones tradicionales de la banca presenciales, según ha concluido la entidad.