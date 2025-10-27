El CaixaFòrum de Palma acogerá este martes un acto para prevenir las adicciones entre los jóvenes

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fundaciones Relife y 'la Caixa' han organizado este martes un acto en el CaixaFòrum de Palma un acto para prevenir sobre las diferentes adicciones entre los jóvenes, tanto las relacionadas con el consumo de sustancias como las vinculadas al uso excesivo de pantallas.

El objetivo del acto, denominado Circuito Relife, trata de ofrecer herramientas y formación que ayuden a los jóvenes a tomar decisiones responsables.

En una nota de prensa conjunta, ambas entidades han explicado que el encuentro está dirigido a alumnos de institutos y de la universidad, que contará con intervenciones de profesionales de la salud mental y de la educación.

Entre ellos, participarán el exfutbolista y presidente de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno; la psicopedagoga y directora del 'Projecte Jove' Gisela López para hablar sobre la charla 'Tu mente en modo scroll: pantallas, dopamina y decisiones'; representantes del proyecto 'Mi Huella Digital'; y el responsable de Acción Social de CaixaBank en Baleares, Diego Riera.

La sesión comenzará a las 10.00 horas y combinará ponencias, talleres prácticos e intervenciones motivacionales para sensibilizar sobre "los riesgos de las adicciones y fomentar estilos de vida saludables".