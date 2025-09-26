El CaixaFòrum de Palma propone un taller infantil sobre la energía, un documental de Degas o una introducción al jazz

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CaixaFòrum de Palma ha organizado diversas actividades para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, entre las que los asistentes podrán disfrutar de un taller para saber más sobre la energía, un documental sobre el artista Edgar Degas o una introducción al jazz orientada a los más pequeños.

A lo largo de la semana, el centro cultural ofrecerá una visita para conocer la historia del edificio de la entidad, titulada 'De Gran Hotel a CaixaFòrum Palma', según ha explicado la Fundación 'la Caixa' en un comunicado.

Ya el miércoles, a las 18.00 horas, se ofrecerá una visita guiada por la exposición 'Zuloaga/Anglada Camarasa: Dos visiones de la modernidad', que se repetirá el sábado a las 11.30 horas.

El viernes 3 de octubre, a las 11.00 horas, los niños de más de 8 años podrán asistir al taller 'La energía' para saber qué es, de dónde sale y si puede ser creada, además se verá las diferentes aplicaciones que le ha dado la humanidad a lo largo del tiempo.

El domingo a las 10.30 horas y 12.30 horas se impartirá el taller --orientado a mayores de 4 años-- 'Sonidos teledirigidos', con el que se pretende explorar cómo se transmite el sonido mediante experimentos.

El sábado y domingo a las 11.00 y 14.00 horas y también el sábado a las 16.00 y 19.00 horas se ofrecerá el taller 'Artefacto: una casa objeto' --para mayores de 4 años--, con el que los pequeños podrán jugar con piezas de madera para crear un hogar para explorar conceptos como el espacio, el volumen, el color y las formas.

A las 11.30 horas y 18.00 horas del sábado y a las 11.30 horas del domingo, las familias podrán disfrutar del espectáculo 'Up & jazz', en el que cuatro personajes forman un cuarteto para introducir a los más pequeños --actividad recomendada para mayores de seis años-- en el mundo del jazz.

Por último, el domingo a las 17.30 horas se proyectará el documental sobre el pintos y escultor frances Edgar Degas, titulado 'Degas: pasión por la perfección'.