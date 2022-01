CaixaForum presenta la programación de los ciclos 'Trobades amb...' y 'Sala C' de cine documental

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' ha presentado una nueva programación de actividades culturales y proyecciones en CaixaForum Palma con dos de los ciclos más consolidados del sello 'Found!', con el objetivo de acercar las propuestas más innovadoras y creativas del panorama actual a un público inquieto.

De este modo, según ha informado este miércoles la entidad en una nota de prensa, el centro acogerá una nueva edición del ciclo 'Trobades amb...' un formato que incluye conversaciones íntimas, en un ambiente informal, que permiten al público conocer de cerca a los creadores más destacados del panorama artístico actual y sus trayectorias profesionales.

En este marco, Caixaforum Palma recibirá el 28 de enero a la cantautora Judit Nedderman y el 18 de febrero al artista visual Octavi Serra, que compartirá su trayectoria y su obra.

Más adelante, el 11 de marzo, el encuentro será con la artista Cinta Vidal. El ciclo seguirá el 8 de abril, con el creador escénico Nao Albet; y se cerrará el 13 de mayo con el humorista gráfico Martí Melcion.

CINE DOCUMENTAL DE ARTE

La programación enmarcada en el sello 'Found!' se completa con el ciclo 'Sala C: cine, creación y arte contemporáneo', del 25 de febrero al 27 de mayo, con piezas que en muchas ocasiones quedan fuera de los circuitos comerciales.

Esta iniciativa surge de la colaboración de la Fundación 'la Caixa' con Dart Festival, el primer festival de cine documental dedicado al arte contemporáneo a nivel nacional. Cada proyección vendrá precedida de una presentación de la mano de un representante del Dart Festival.

El ciclo comenzará el 25 de febrero con 'War of art' y seguirá con 'Beyond the visible-Hilma af Klint' (18 de marzo), 'Els Karamazoff: A walk on the Soho years' (1 de abril) y se cerrará el 27 de mayo con 'The universe of Keith Haring'.