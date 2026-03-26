Calvià rinde homenaje a Malén Ortiz y reivindica la coordinación institucional para actuar ante las desapariciones

Natalia Rodríguez, madre de Malén Ortiz durante su intervención en el pleno del Ayuntamiento de Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calvià ha leído este jueves una declaración institucional para recordar a Malén Zoe Ortiz, desaparecida en 2013, y ha puesto en valor la importancia de una coordinación "eficaz" entre administraciones y cuerpos de seguridad para "actuar con rapidez y rigor" en cada caso de desapariciones.

La declaración se ha tramitado con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, que se celebró el pasado 9 de marzo, y con ella se ha destacado que "ninguna sociedad" puede permanecer "insensible" ante este drama y ha reafirmado la voluntad de las entidades locales de actuar como "referencia cercana y permanente para quienes buscan respuestas", según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El acto ha contado con la participación de Natalia Rodríguez, madre de Malén Zoe Ortiz, quien ha puesto voz a las reivindicaciones de las familias que se enfrentan a un "vacío insondable".

Durante su intervención, Rodríguez ha subrayado la necesidad de mejorar el amparo legal para las víctimas y sus allegados, ya que ha considerado necesario "avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias".

"Resulta imprescindible trabajar para dotar a España de un marco jurídico claro y específico, con un Estatuto de la Persona Desaparecida y una Fiscalía especializada, a fin de que se lleve a término la investigación de las desapariciones en tanto que es un mandato legal imperativo", ha alegado.

Tras la lectura, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, se ha dirigido directamente a la madre de Malén para expresar el apoyo unánime de la corporación. "No puedo imaginar mayor dolor que el de perder a un ser querido y vivir en la incertidumbre de saber qué ha sido de él", ha manifestado el primer edil.

Así, ha relatado que la empatía "nos hace humanos" y en un día como este "se queda corta ante un drama tan grande", por lo que ha reconocido sentirse "incapaz" de "ponerse en los zapatos de las familias y amigos de los desaparecidos".

Amengual ha resaltado la fortaleza de Rodríguez, ya que, a su juicio, estas causas son las que "ponen a la gente frente al espejo" y "hacen ver lo pequeños que somos". "Más aún cuando te comparas con la madre de Malén, una mujer con un valor y entereza envidiables. Natalia, eres un ejemplo para todos", ha rematado.

Con este acto, el Ayuntamiento de Calvià se suma al compromiso de impulsar acciones de "sensibilización y visibilidad" para que estas familias "no se sientan solas".

Los datos del Centro Nacional de Desaparecidos reflejan la magnitud del desafío, dado que actualmente figuran casi 7.000 casos abiertos de personas desaparecidas sin causa aparente, de los cuales más de 900 corresponden a desapariciones anteriores al año 2010. Como se ha recordado en el pleno, "mientras falte alguien, también nos falta algo a todos como sociedad".